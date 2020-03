Rutte roept op: vanaf vandaag geen handen meer schudden

Nederlanders moeten voorlopig stoppen met handen schudden om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “Dat lijkt ons nu een verstandige maatregel”, aldus premier Mark Rutte maandagavond na crisisoverleg van bewindspersonen en experts op het ministerie van Justitie in Den Haag.

De premier roept alle Nederlanders op zich aan de bestaande hygiĆ«ne-maatregelen te houden. Daarnaast moeten mensen geen handen meer schudden. “Dit gaat echt nog wel enige tijd duren”, aldus Rutte op een persconferentie na het overleg. “Daar zullen we ons als land op moeten instellen, dat het niet morgen of overmorgen voorbij is.”

Dat betekent ook dat de meest betrokken bewindspersonen in het zogenoemde Ministeriƫle Commissie Crisisbeheersing (MCCb) vaker bijeen zullen komen. Ook komen er waarschijnlijk nog meer maatregelen, verwacht de premier. Deze worden aangekondigd vanaf het moment dat ze nodig zijn. Rutte achtte het bijvoorbeeld afgelopen vrijdag nog niet nodig om te stoppen met handen schudden.

Nederland bevindt zich nog steeds in de “indamfase”, benadrukt Rutte. Nederlanders zijn nuchter en zitten niet te wachten op symboolmaatregelen, maar het is goed om de algemene adviezen op te volgen. Behalve het stoppen met handen schudden, moeten Nederlanders dan ook vaker handen wassen, in de elleboog niezen en papieren zakdoekjes gebruiken, aldus de premier. Het beperken van het coronavirus “lukt alleen als je dit met 17 miljoen mensen doet”.

Voor Rutte zelf is de maatregel duidelijk nog even wennen. Na afloop van de persconferentie bedankte hij Jaap van Dissel, hoofd infectieziekten van het RIVM, en schudde hij zijn hand.

Aan alternatieven overigens geen gebrek. Rutte ziet naar eigen zeggen veel creatieve oplossingen voorbij komen. “U kunt voetzoenen, elleboogstoten, wat u wilt.”