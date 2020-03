De politie heeft voor ruim 1 miljoen euro aan nepmerkartikelen onderschept tijdens het doorzoeken van garageboxen in een bedrijvencomplex in de Spaanse Polder in Rotterdam. De politie meldde maandag dat ze in drie boxen compleet ingerichte winkels, inclusief paskamers, aantroffen.

Naast kleding zijn ook parfums, schoenen en tassen gevonden. De politie vermoedt dat alle spullen van Turkse makelij zijn. De invallen zijn donderdag uitgevoerd.

De politie heeft nog geen verdachten aangehouden. De huurders van de boxen moeten zich binnenkort op het politiebureau melden.