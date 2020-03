Zeker vijftig mensen uit huis om brand snackbar Rotterdam

Zeker vijftig mensen zijn opgevangen in een sportcentrum in Rotterdam nadat ze hun huis uit moesten vanwege een brand in een snackbar aan de Schiedamseweg. De veiligheidsregio Rijmondveilig meldt dat zestien panden zijn ontruimd. De bewoners van de woningen boven en naast de snackbar kunnen deze nacht niet terug naar huis vanwege rook- en waterschade.

Een persoon is gewond geraakt bij de brand, waardoor is nog niet duidelijk. De brandweer heeft het vuur onder controle en is bezig met nablussen en metingen, om te bepalen welke mensen weer terug naar huis kunnen.

Bij de brand kwam veel rook vrij, wat voor overlast in de omgeving heeft gezorgd. Er is een NL-Alert verstuurd om omwonenden in Rotterdam-West te waarschuwen voor de rook. Mensen wordt geadviseerd de ramen en deuren gesloten te houden.