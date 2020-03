Aantal vastgestelde gevallen coronavirus stijgt naar 382

In Nederland is nu bij 382 personen het nieuwe coronavirus vastgesteld. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 61 meldingen over nieuwe gevallen binnengekregen van de GGD’en, die lokaal verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van het virus. Dat is een stijging van 19 procent.

Zoals maandagavond al duidelijk werd, is een vierde patiƫnt die het virus had overleden, een 78-jarige vrouw uit Goirle. De vrouw had al een kwetsbare gezondheid, zei de burgemeester van de Brabantse plaats. De andere drie mensen die zijn overleden nadat ze besmet waren geraakt, waren 82, 86 en 86. Bij jongere mensen is het ziekteverloop meestal mild.

Brabant blijft met 157 positief geteste inwoners de provincie met de meeste besmettingen. In de helft van de gevallen is de bron van de besmetting nog onbekend.

Het RIVM adviseert sinds maandag mensen om voorlopig geen handen meer te schudden om verdere verspreiding tegen te gaan. Het kabinet heeft inwoners van Noord-Brabant verzocht om zoveel mogelijk thuis te werken. Dat verzoek kwam bovenop het RIVM-advies aan Brabanders om met milde gezondheidsklachten al thuis te blijven.

De ziekte die de naam COVID-19 heeft gekregen, heeft over het algemeen veel weg van een verkoudheid: mensen die het hebben, hoesten en niezen en ze hebben soms koorts. In ernstiger gevallen krijgen patiƫnten het benauwd of krijgen ze een longontsteking.