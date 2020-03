Brabanders kunnen Holland zingt Hazes via stream volgen

Brabanders die kaarten hebben voor de concertreeks Holland zingt Hazes in de Amsterdamse Ziggo Dome kunnen die concerten op 13 en 14 maart via een livestream volgen. Brabanders is dinsdag gevraagd sociale contacten te matigen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus.

Producent Medialane biedt met de livestream Brabantse bezoekers de mogelijkheid de beelden vanuit de Ziggo Dome op die twee avonden live thuis mee te kijken. Om het ‘Hazes-gevoel’ zo goed mogelijk over te brengen worden extra camera’s in de Amsterdamse concertzaal geplaatst.

In de strijd tegen het virus zijn in de regio Brabant op last van de veiligheidsregio’s evenementen voor de komende week afgeblazen. Brabant gaat overigens niet op slot, benadrukten de drie burgemeesters op een persconferentie. Maar “zeven dagen sociale onthouding in Brabant moet mogelijk zijn en is nodig om het virus een halt toe te roepen,” zo stelde burgemeester Theo Weterings van Tilburg. Hij gaf met zijn collega’s Jack Mikkers (Den Bosch) en John Jorritsma (Eindhoven) een persconferentie over de maatregelen.

In De Effenaar in Eindhoven en in Mezz in Breda, gaan overigens concerten ‘gewoon’ door. De Effenaar rekent erop dat bezoekers hun eigen verantwoordelijkheid nemen en “hun gezond verstand gebruiken”, zegt een woordvoerder. De organisatie vraagt bezoekers wel alle voorzorgsmaatregelen in acht te nemen die het RIVM voorschrijft. “Dus was je handen, nies in een papieren zakdoekje. En als je een concert hebt bezocht, ga de volgende dag niet naar je opa en oma.” Mezz, waar maximaal 600 mensen in kunnen, laat weten dat er “geen directe aanleiding is” activiteiten af te gelasten.