Brabant stond voor moeilijke opgave

De Veiligheidsregio’s in Brabant stonden voor een moeilijke opgave: hoe verder met de bestrijding van het virus zonder de samenleving lam te leggen. Dat bleek uit woorden van drie burgemeesters van Tilburg, Eindhoven en Den Bosch tijdens een persconferentie dinsdagmiddag in de Brabantse hoofdstad. Want hoe garandeer je de maatschappelijke continuïteit, en dam je tegelijkertijd het coronavirus in, aldus Theo Weterings (Tilburg), Jack Mikkers (Den Bosch) en John Jorritsma (Eindhoven).

Harde maatregelen blijken nodig. Zo wordt de carnavalsoptocht in Oosterhout verboden, evenals dancefeesten en concerten, maar ook een grote beurs aan de Universiteit in Eindhoven is per direct gestopt, aldus Jorritsma. Verder zijn alle betaald voetbalwedstrijden verboden. “Ga niet naar gelegenheden waar duizenden mensen zijn, zoek het niet op”, zei Jorritsma. Komende week maandag bekijken de burgemeesters samen met RIVM en GGD’s of de maatregelen afdoende waren.

Brabant gaat niet op slot, benadrukten de drie burgemeesters dinsdag. Daartoe moet de vitale infrastructuur wel in stand blijven, zei burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch. “Om de continuïteit in de Brabantse samenleving te continueren is matiging nodig in de sociale contacten”, vulde burgemeester Theo Weterings van Tilburg aan. “Zeven dagen sociale onthouding in Brabant moet mogelijk zijn en is nodig om het virus een halt toe te roepen.”

Met die vitale infrastructuur doelen de burgemeesters met name op ziekenhuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg en het onderwijs, maar ook de brandweer en andere hulpdiensten. Weterings waarschuwde dat wachttijden bij huisarts of GGD lang kunnen zijn. “Ga niet onnodig naar de huisarts”, riep hij mensen op.

De kroegen blijven open, omdat jongeren niet zo kwetsbaar zijn voor het virus. Maar jongeren die naar de kroeg gaan, moeten de dagen daarop niet bij hun opa of oma op bezoek gaan, aldus de burgemeesters. Dat verhoogt volgens hen de kans op het overbrengen van besmetting naar ouderen, die het meest kwetsbaar zijn.

Alle maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat de continuïteit in de samenleving in Brabant weglekt, aldus Weterings. Hij riep Brabanders meermaals op hun sociale contacten te matigen. “We moeten als Brabanders een uiterste poging doen om het virus in te dammen om verdere besmetting te voorkomen.”