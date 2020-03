Eis van drie jaar cel in corruptieproces Sint-Maarten

Het Openbaar Ministerie op Sint-Maarten heeft drie jaar cel geëist tegen de Nederlandse consultant Ronald M.. Hij is kroongetuige in het grote corruptie- en fraudeproces in de bouwwereld op Sint-Maarten, dat bekend staat onder de naam Larimar. Het proces vindt de hele week plaats in een streng beveiligd buurthuis.

M. zou hebben gefungeerd als tussenpersoon tussen de bouwwereld en de lokale politiek en daarbij smeergeld hebben betaald. In het proces staat ook Theo Heyliger terecht. Hij is de oud-leider van UP, de grootste politieke partij van Sint-Maarten.

De advocaat van Heyliger, Eldon Sulvaran, was maandag niet te spreken over de ‘mooie deal’ die M. heeft gekregen. Volgens Sulvaran wordt M. veel te ruim beloond voor het afleggen van belastende verklaringen over onder meer Heyliger en zijn stiefvader George P..

Tijdens de zitting bleek dat M. meer dan twintig verklaringen heeft afgelegd aan het OM en zelf miljoenen heeft verdiend zonder ooit belasting op het eiland te hebben betaald.