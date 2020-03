‘Eten rundvlees meest schadelijk voor milieu’

Het eten van rundvlees is het meest schadelijk voor het milieu. Dat is te vinden in de klimaatcheck, die Varkens in Nood tijdens de Nationale Week Zonder Vlees heeft gelanceerd. De klimaatcheck is onderdeel van de DierenwelzijnsCheck, een online database waar consumenten de impact op dierenwelzijn en klimaat kunnen checken van meer dan 200 (dierlijke) producten.

Van alle onderzochte voedingscategorieën draagt vlees het meest bij aan de opwarming van de aarde, daarbij is rundvlees verreweg de grootste vervuiler. Rundvlees uit Zuid-Amerika krijgt een 1 in de KlimaatCheck. Een enkele kilo daarvan veroorzaakt een uitstoot van maar liefst 66 kilo CO2, ongeveer evenveel uitstoot als 400 kilometer rijden in een middelgrote auto op benzine. Met een uitstoot van 23,6 kilo CO2 per kilo scoort ook Nederlands rundvlees niet hoger dan een 2.

Opvallend genoeg is er volgens de klimaatcheck weinig verschil in de klimaatscores voor gangbaar en biologisch vlees. Biologische dieren krijgen minder soja of eten biologische soja die niet afkomstig is uit ontbossingsgevoelige gebieden. Ze groeien daarentegen een stuk langzamer en hebben meer voer nodig om hetzelfde gewicht te bereiken.

Plantaardige vleesvangers, schelpdieren, vis en kip zijn volgens de klimaatcheck de meest klimaatvriendelijke opties.