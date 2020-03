‘Excuses koning ongepast, er was ook geweld tegen Nederlanders’

De Federatie Indische Nederlanders (FIN) is “onaangenaam verrast en diep getroffen” door de excuses die koning Willem-Alexander heeft aangeboden aan Indonesië wegens het geweld van Nederland tijdens de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. Excuses zijn ongepast, omdat het voorbij gaat aan het leed van (Indische) Nederlanders tussen 1945 en 1949 door de terreur van Indonesische kant, aldus de FIN.

De federatie vindt het zeer bedenkelijk dat de koning onderdeel is geworden van een zeer beladen onderwerp. Ze wijst erop dat dit bij slachtoffers en nabestaanden zeer gevoelig ligt. “Onze ouders zouden zich omdraaien in hun graf bij het horen van het nieuws, een groep die de Indonesische slachtpartijen maar ternauwernood wist te overleven. Helaas laat de Nederlandse regering deze groep opnieuw in de kou staan.”

FIN-voorzitter Hans Moll liet vlak voor het staatsbezoek van de koning al weten dat hij de oproep van GroenLinks en SP voor excuses aan Indonesië een schoffering vond voor de Nederlandse slachtoffers en voor de militairen die hen moesten beschermen. Volgens Moll gingen de partijen voorbij aan de terreur tegen een grote groep (Indische) Nederlanders. Volgens Moll is het gevoel van miskenning groot, vooral onder de laatste nog levende slachtoffers en hun nabestaanden.

Twee weken geleden riep FIN de Nederlandse regering juist op om tijdens het staatsbezoek aan Indonesië aan te dringen op erkenning en excuses voor oorlogsmisdaden die Indonesiërs zelf begingen tegen weerloze (Indische) Nederlanders. Daarover is volgens de federatie altijd gezwegen.

Het geweld vond plaats tijdens de Bersiap, de periode die volgde op de capitulatie van Japan, dat Nederlands-Indië bezet had tijdens de Tweede Wereldoorlog. Volgens de FIN zijn toen tussen vele duizenden (Indische) Nederlanders op gruwelijke wijze gemarteld, verkracht en vermoord door Indonesiërs. De schattingen variëren tussen de 5000 en 30.000 doden. Ook een onbekend aantal Chinezen, Molukkers en andere etnische minderheden werden slachtoffer van geweld.