Koning leeft mee met nabestaanden en slachtoffers bootongeluk

Koning Willem-Alexander heeft zijn medeleven betuigd met de nabestaanden en slachtoffers van het bootongeluk in de Indonesische provincie Midden-Kalimantan. Bij deze proefvaart ter voorbereiding op het Nederlandse koninklijk bezoek zijn zeven mensen om het leven gekomen. Twintig opvarenden konden worden gered. “Wij zijn diep bedroefd door het tragische bootongeluk, gisteren op de Sebangau rivier. Onze gedachten gaan uit naar de familie van de slachtoffers en de gewonden”, liet de koning weten.

Het ongeluk gebeurde in het Sebangau National Park. Aan boord waren ook functionarissen van de Nederlandse ambassade, van wie er een lichtgewond raakte, meldde het Indonesisch ministerie van Binnenlandse Zaken eerder. Een houten boot werd bij een proefvaart overvaren door een stalen boot.

De koning en koningin wilden donderdag langsgaan bij een onderzoekscentrum dat midden in het veenbosgebied ligt. Details over de aanpassingen van het programma van het staatsbezoek worden later dinsdag bekendgemaakt.