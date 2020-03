Koningspaar ontmoet overlevenden bootongeluk

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben een besloten ontmoeting gehad met twee ambassademedewerkers die maandag aan de dood ontsnapten bij een bootongeluk in een natuurpark in Kalimantan. “Ze zijn zeer geschokt, maar blij dat ze het hebben overleefd”, vertelde Willem-Alexander na afloop.

“Om de twee te zien, omringd door hun families, was zeer emotioneel”, voegde hij eraan toe. Het ongeval vond plaats tijdens de voorbereiding van een excursie door het Sebangau National Park in het kader van het staatsbezoek. Zeven mensen kwamen om het leven toen een stalen speedboot van de veiligheidsdienst met hoge snelheid botste op een houten boot met daarin medewerkers van het park. De ambassademedewerkers, een Indonesiër en een Nederlander, zijn gered en teruggekeerd naar Jakarta.

Vanwege het bootongeluk is in overleg met de Indonesische autoriteiten het staatsbezoek aangepast en met een dag ingekort. Het voorgenomen bezoek aan Kalimantan is geschrapt. In plaats daarvan gaat het koningspaar een dag eerder naar het Tobameer op Sumatra. Daar eindigt het staatsbezoek dan ook.