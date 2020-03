‘Lenteweer in aantocht’

Het is nu nog even nat en winderig, maar in de loop van volgende week wordt het droog en zonnig met temperaturen van 12 tot 15 graden. Dat meldt Weeronline. De nachten zijn dan nog wel vrij koud met kans op vorst.

Op 16 februari werd de eerste officiƫle lentedag al geregistreerd met temperaturen boven de 15 graden. Die dag noteerde De Bilt een maximumtemperatuur van 16,7 graden. In het Limburgse Arcen werd het 18,3 graden.

De komende dagen is er nog kans op enkele buien en vooral donderdag is het onstuimig met aan zee een harde wind met kans op (zware) windstoten. Woensdag kan het ook al 15 graden worden, maar daarna zakt de temperatuur weer tot een graad of 10.