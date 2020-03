Rechtszaken gaan vooralsnog door in Brabant

Het coronavirus heeft nog geen gevolgen voor de rechtszaken in Brabant. De zittingen bij de rechtbanken in Den Bosch en Eindhoven gaan vooralsnog gewoon door. Volgens een woordvoerster is tot nu toe een zitting uitgesteld omdat een rechter uit voorzorg thuis bleef. “We volgen de aanwijzingen van het RIVM en houden de situatie goed in de gaten.”

Dat geldt ook voor het gerechtshof in Den Bosch. Hier kan volgens een woordvoerster eveneens een zitting niet doorgaan omdat zowel de verdachte als de raadsman ziek is. Het is niet bekend wat ze hebben.

Op de website van de Rechtspraak staat dat mensen uit Brabant met klachten als verkoudheid, hoesten en koorts niet aanwezig kunnen zijn bij een rechtszaak. Ze krijgen het advies telefonisch contact op te nemen met de rechtbank, het hof of bijzondere college waar ze moeten zijn.

Premier Mark Rutte heeft de inwoners van Noord-Brabant maandag opgeroepen de komende zeven dagen zo mogelijk thuis te werken en thuis te blijven als ze verkouden of ziek zijn. Dat moet helpen de verdere verspreiding van het coronavirus, dat in de provincie oprukt, te stoppen.