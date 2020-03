Reisadvies: alleen naar Italië als noodzakelijk is

In navolging van de strenge maatregelen in Italië vanwege het coronavirus heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor het land aangepast. Voor heel Italië geldt nu code oranje. Dit betekent dat mensen alleen naar het land moeten reizen als het noodzakelijk is.

In gebieden in het noorden, waar veel mensen besmet zijn met het coronavirus, gold al code rood. Daarvoor geldt al het advies om er helemaal niet heen te reizen.

De Italiaanse regering heeft de maatregelen om de coronacrisis te bestrijden maandagavond uitgebreid tot het hele land. Alle scholen en universiteiten in het land zijn tot 3 april dicht. Ook sportwedstrijden gaan voorlopig niet door en de bewegingsvrijheid wordt ingeperkt. “Blijf thuis”, raadde premier Guiseppe Conte de Italianen aan.