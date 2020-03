Rutte: excuses koning zijn 75 jaar na oorlog passend

Premier Mark Rutte vindt het 75 jaar na de oorlog “passend” dat de koning excuses heeft aangeboden aan Indonesië voor de geweldsontsporing aan Nederlandse zijde tussen 1945 en 1949. Maar inhoudelijk is er volgens hem niets nieuws onder de zon. “Dat standpunt van de regering is bekend. Wat nieuw is, is dat de koning het doet. Dat heeft bijzondere impact.”

Koning Willem-Alexander sprak de verontschuldigingen uit tijdens een staatsbezoek aan Indonesië. “Voor geweldontsporingen aan Nederlandse zijde in die jaren wil ik hier nu, in navolging van eerdere uitspraken van mijn regering, mijn spijt uitspreken en excuses overbrengen”, zei hij staande naast president Joko Widodo.

Leden van het Nederlandse kabinet hebben eerder excuses aangeboden voor de misdragingen van Nederlanders in de jaren na de Indonesische onafhankelijkheidsverklaring. De premier vindt het niet nodig om excuses aan te bieden voor de hele kolonisatieperiode, omdat hij ervan overtuigd is “dat dit aan de Indonesische kant niet speelt”. Ook ligt dat ingewikkeld, omdat “naarmate die gebeurtenissen verder weg liggen, het moeilijk is om daar met de bril van nu een moreel oordeel over te geven. Maar dat is mijn opvatting.”