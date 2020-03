Twee verdachten in mei voor rechter over seksfilmpje Paay

Twee personen moeten zich binnenkort voor de rechtbank in Haarlem verantwoorden voor het verspreiden van het gelekte plasseksfilmpje van Patricia Paay. Een woordvoerster van de rechtbank Noord-Holland bevestigt een bericht hierover van het AD.

De strafzaak is op 14 mei, zegt de woordvoerster. Eerder was al bekend dat de twee personen die het filmpje via Twitter hebben verspreid, worden vervolgd omdat ze niet akkoord zijn gegaan met een schikking van het Openbaar Ministerie (OM).

Het filmpje – waarin is te zien dat Paay plasseks heeft met een man – kwam in de openbaarheid toen een van de verdachten op zijn Twitteraccount de beelden plaatste en GeenStijl ernaar linkte.