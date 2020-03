Van Gogh verkocht op Tefaf

Op de kunst- en antiekbeurs Tefaf, die deze week wordt gehouden in Maastricht, is volgens The Art Newspaper voor minstens 12 miljoen euro een schilderij van Vincent van Gogh verkocht. Het werk werd medio vorige eeuw in een Engels antiekwinkeltje door een Italiaanse journalist gescoord voor 45 Britse ponden.

Het is een olieverf op canvas uit 1885, waarop boerderijtjes en een boerin te zien zijn. Van Gogh schilderde het in Brabant. Het is in Maastricht gekocht door een particuliere verzamelaar. Voor wie nu het nakijken heeft, is er nog altijd een andere Van Gogh op de beurs: een schilderij dat hij in 1886 vervaardigde van wandelende mensen in het bij Parijs gelegen park Bois de Boulogne.

Klapstuk van de Tefaf is echter een schilderij van Edgar Degas (1834 – 1917) van drie danseressen in gele rokken. Het is in olieverf geschilderd en ook nog steeds te koop. De prijs ligt boven de 35 miljoen dollar.

De Tefaf, waar gemiddeld circa 70.000 belangstellenden en deelnemers uit de hele wereld op afkomen, trekt deze keer vermoedelijk als gevolg van het coronavirus zeker 20 procent minder mensen.