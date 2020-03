D66 Amsterdam wil ‘Van Mierlobrug’

D66 in Amsterdam wil dat een brug in de hoofdstad wordt vernoemd naar partijoprichter Hans van Mierlo. De hoofdstedelijke tak van D66 komt met het plan op de tiende sterfdag van Van Mierlo.

Fractieleider Reinier van Dantzig denkt aan “bijvoorbeeld de brug over de Herengracht die de Blauwburgwal met de Herenstraat verbindt, brug 18. Dat is vlakbij zijn oude huis en die brug heeft nog geen naam. Het is een passend eerbetoon aan een spraakmakende man en politicus”. Van Mierlo was ook minister van Defensie, minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier.

Sinds een paar jaar mogen Amsterdammers namen aandragen voor duizenden – nu nog alleen genummerde – bruggen in de stad bij de Cnor, de Commissie naamgeving openbare ruimten. Die brengt vervolgens positief of negatief advies uit aan het stadsbestuur.