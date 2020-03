Mannen met geladen pistool opgepakt op Schiphol

Drie mannen zijn opgepakt op Schiphol, omdat ze een geladen pistool bij zich hadden. Ze liepen tegen de lamp toen hun auto bij de vertrekpassage werd gecontroleerd. De drie verdachten zijn 20 en 19 jaar oud en komen volgens de Koninklijke Marechaussee uit Amsterdam.

Volgens de marechaussee was de bijrijder zenuwachtig toen de auto werd gecontroleerd. Hij probeerde uit te stappen en snel een tas op de achterbank te gooien. Daarin zat een pistool, en in het pistool zat een patroonhouder met munitie. Omdat niemand van de drie inzittenden wilde zeggen van wie het wapen was, zijn ze allemaal aangehouden.