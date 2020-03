Masters of Hardcore uitgesteld vanwege coronavirus

Het dancefeest Masters of Hardcore, dat op 28 maart zou worden gehouden in de Brabanthallen in Den Bosch, gaat niet door. Het muziekevenement is afgelast vanwege het coronavirus. Het is uitgesteld tot 5 september. Ongeveer 30.000 mensen zouden naar het feest zijn gekomen. “Dit zijn erg uitzonderlijke omstandigheden. Hoewel het niet in onze handen ligt, hopen we op jullie begrip”, laten de organisatoren woensdag weten.

Masters of Hardcore wordt sinds 1995 gehouden. Op de programmering dit jaar stond onder anderen de gemaskerde dj Angerfist uit Denekamp.