Minister wil zwijgcontracten in de zorg verbieden

Zorginstellingen mogen over een tijdje waarschijnlijk geen zwijgcontracten meer afsluiten met gedupeerde patiënten. Zulke overeenkomsten moeten worden verboden, aldus minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). “Juist als je heftige dingen hebt meegemaakt, is het belangrijk om daarover in gesprek te kunnen gaan. Niets mag een cliënt in de weg staan om zijn of haar verhaal te doen”, aldus de minister.

Bij zwijgcontracten mag een gedupeerde niet met journalisten, familieleden of anderen praten over wat hem of haar is overkomen. “Volstrekt onaanvaardbaar”, vindt De Jonge, omdat de zorg moet kunnen leren van fouten van anderen. Het ministerie heeft een wetsvoorstel gemaakt om zwijgcontracten te verbieden. Dat gaat waarschijnlijk na de zomer naar de Tweede Kamer.