Nederland niet de favoriet van het Europees Kampioenschap 2020

Het zal waarschijnlijk geen verbazing zijn, maar de bookmakers zien het Nederlands Elftal niet als de favoriet voor de eindzege bij het Europees kampioenschap voetbal in 2020. Desondanks denken de grote gokkantoren alsnog wel dat Oranje kans maakt op het kampioenschap, maar de verwachting is dat andere landen een grotere kans hebben op het EK voor mannen.

Zo zien de bookmakers momenteel Frankrijk als de gedoodverfde titelfavoriet. Het elftal van het land wist natuurlijk ook het wereld kampioenschap in 2018 in de wacht te slepen. De gokkantoren voorspellen dus dat de Franse selectie dit trucje gaat herhalen in 2020 op het Europees kampioenschap. Dit is eigenlijk niet echt een grote verrassing. Frankrijk heeft natuurlijk een uitstekend team dat uit ontzettend veel wereldklasse spelers kan kiezen. Toch is er wel wat kritiek op Didier Deschamps, de bondscoach van het Franse elftal. De oud-speler van onder meer Juventus en Chelsea houdt namelijk te veel vast aan dezelfde spelers en opstelling volgens de critici.

Mogelijke winnaar

Ondanks de kritiek wist Deschamps op het WK 2018 in Rusland wel te overtuigen met de titelwinst. Hierin won het met 4-2 van Kroatië dat verrassend de finale van het toernooi wist te behalen. Het team dat onder meer bestaat uit Modric en Rakitic wordt dan ook niet gezien als een kanshebber op het EK 2020. De nummers twee en drie van het WK in 2018 worden daarentegen wel genoemd als een mogelijke winnaar van het aankomende Europees kampioenschap. Dit zijn namelijk respectievelijk België en Engeland. België won de troostfinale op het WK met 2-0 van Engeland.

Toch denken dat de bookmakers er op het EK Voetbal in 2020 anders over. Zij geven Engeland namelijk meer kans op het winnen van de titel dan België. Naast onze zuiderburen worden onze oosterburen tevens gezien als een mogelijke titelwinnaar. De bookmakers geven België en Duitsland namelijk ongeveer evenveel kans op het winnen van het EK, net zoals Spanje. Een stukje verder zul je Nederland tegenkomen. Oranje heeft volgens de gokkantoren net wat meer kans op het winnen van het Europees Kampioenschap dan Italië en Portugal.