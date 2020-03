Tweede Kamer sluit deuren voor bezoek wegens coronavirus

De Tweede Kamer sluit voorlopig zijn deuren voor bezoekers. Zo hoopt het Kamerbestuur te helpen het oprukken van het coronavirus te stuiten. De maatregel gaat vrijdag in.

Het besluit viel het Kamerbestuur, het zogeheten presidium, zwaar, zegt voorzitter Khadija Arib. Zo’n ingrijpende maatregel neemt de Kamer niet zomaar, want “de Kamer is een open huis. Dat hoort bij een parlementaire democratie als de onze.” Maar het Kamerwerk moet wel kunnen doorgaan, en dat kan in het geding komen als Kamerleden of medewerkers besmet raken en ziek worden.

De Kamer ontvangt dagelijks honderden bezoekers, vooral jongeren. Vanaf vrijdag zijn alleen journalisten nog welkom op de publieke tribune. Mensen die door de Kamer zijn uitgenodigd om wat te komen vertellen of om een debat bij te wonen, worden nog wel ontvangen. Mits zij niet uit Noord-Brabant komen, of hoesten en koortsig of verkouden zijn.

Eerder troffen het Europees Parlement en de parlementen van onder meer Duitsland, Oostenrijk, Italiƫ en Polen soortgelijke maatregelen, schrijft Arib aan de Kamerleden.