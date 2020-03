Aantal coronabesmettingen Nederland gestegen naar 614

Bij 614 mensen in Nederland is inmiddels het coronavirus vastgesteld. Het aantal besmettingen steeg met 111, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal doden blijft op vijf staan. Noord-Brabant heeft de meeste besmettingen (273). Van de gemelde patiënten werken er 102 in de zorg.

Het cijfer drukt alleen het aantal patiënten uit bij wie een test op het virus een positief resultaat gaf. Het werkelijke aantal besmettingen is onbekend, want lang niet iedereen die het virus vermoedelijk heeft opgelopen wordt nog getest. Zo worden gezinsleden van mensen bij wie het virus is vastgesteld in veel gevallen niet meer getest, ook niet als ze zelf klachten krijgen. Zij worden namelijk sowieso geacht thuis te blijven en hooguit naar buiten te gaan om even boodschappen te doen of de hond uit te laten.

Het advies “blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet” volstaat inmiddels ook, zonder dat er nog een test aan te pas komt, voor mensen die in gebieden zijn geweest waar het virus heerst en vervolgens milde klachten krijgen. Daarmee bedoelt het RIVM verkoudheidsklachten en verhoging tot 38 graden. Wie meer koorts of ernstige last van de luchtwegen heeft, moet de huisarts bellen.

De ziekte Covid-19 verloopt mild voor de meeste patiënten, zo’n 80 procent. Voor ouderen en mensen met chronische ziekten is het ziekteverloop vaker ernstig. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een op de vijf geïdentificeerde patiënten behandeling in het ziekenhuis nodig. Een grote vraag is nog hoeveel besmettingen ‘onder de radar’ blijven.