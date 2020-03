Acteurs Romana Vrede en Bram Suijker ten oorlog met scholieren

Als Trojaan een paar Grieken om zeep helpen in de foyer van de schouwburg? Dat mag, symbolisch dan. Het met ballen omgooien van blikken met foto’s van vijanden is een van de extraatjes voor het publiek van Trojan Wars, een vijf uur durende productie voor (vooral) jongvolwassenen, gemaakt door Het Nationale Theater en zijn jeugdafdeling HNTjong. Zaterdagavond is de première van de rondreizende voorstelling in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

Hoofdrolspelers Romana Vrede en Bram Suijker krijgen versterking van tientallen jonge acteurs. In iedere stad zijn er ook 25 leerlingen bij van scholen aldaar, die de voorstelling in de klas hebben voorbereid. Samen spelen de acteurs in 250 (glim)kostuums wel honderd rollen in het niet van humor gespeende muziektheaterspektakel over de Trojaanse oorlog, een van de bekendste verhalen uit de Griekse mythologie, als De Ilias geschreven door Homerus.

Toneelschrijver Peer Wittenbols en regisseur Noël Fischer plaatsten de oude verhalen over vriendschap, verraad, wraak en liefde in onze tijd. “De Griekse verhalen zijn zo modern omdat ze gaan over grote primaire menselijke emoties: drift en verlangen. En over het unieke fenomeen dat de mensen van de dieren scheidt: oorlog”, zegt Fischer. Wat ook erg eigentijds is, is bijvoorbeeld dat een oorlogsgewonde wordt gefilmd met een mobiel.

Trojan Wars bestaat uit drie stukken. In het eerste, als er een groot feest is, loopt het uit de hand tussen de Grieken en Trojanen. Een flirt tussen de Griekse Helena en de Trojaan Paris wordt een politiek kwestie. In deel twee is het oorlog en varen de Grieken naar Troje om Helena terug te halen. Deel drie speelt zich af in de onderwereld.

Lars Kroon maakte een nieuw nummer voor de productie, Prayer. Hij laat het oorlogsgeweld klinken met grote trommels en vioolpartijen. “Ik heb ervoor gekozen om een nummer te maken dat aansluit bij het gevoel van strijd en liefde, in de vorm van een soort gebed; een wanhopige aanklacht met donderende drums, een epische climax en zalvende woorden in het slotstuk.”