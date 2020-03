Alle evenementen met meer dan 100 personen afgelast

Alle evenementen waarbij meer dan honderd personen betrokken zijn, worden in heel Nederland afgelast. Dat heeft het kabinet donderdag besloten. Het gaat dan bijvoorbeeld om wedstrijden, maar ook om theatervoorstellingen en tentoonstellingen in musea, zei minister Bruno Bruins na crisisberaad. Ook werkbijeenkomsten in of van bedrijven met dit soort grote aantallen, kunnen niet doorgaan.

Het kabinet wil de grootte van bijeenkomsten beperken in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

Premier Mark Rutte benadrukt dat bepaalde sociale activiteiten, zoals uit eten gaan in restaurants, wel door kunnen gaan. Dat risico moeten mensen volgens hem zelf inschatten. Ouderen en kwetsbare mensen wordt voorlopig wel geadviseerd om dit soort uitjes over te slaan.