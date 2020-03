Amsterdam wint duurzaam groen gas uit rioolwater

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht bouwt in Amsterdam een speciale installatie om groen gas te winnen uit rioolwater. Het schone en duurzame gas kan worden geleverd aan duizenden Amsterdamse huishoudens om te koken en de woning te verwarmen, meldt het hoofdstedelijke waterbedrijf Waternet. De bedoeling is dat Amsterdam in 2040 van het aardgas af is.

De bouw van de groengasinstallatie begint nog deze maand en gaat een jaar duren.

Grondstof is het slib dat overblijft na het zuiveren van rioolwater. Daarvan wordt nu 13 miljoen kuub biogas per jaar gemaakt. Dit biogas bestaat uit methaangas en CO2. In de nieuwe installatie wordt de CO2 eruitgehaald. Wat overblijft is groen gas, dat dezelfde kwaliteit heeft als aardgas en als schone vervanger kan dienen.

De zuivere CO2 die overblijft na bewerking van het biogas kan worden hergebruikt als groeibevorderend middel in de tuinbouw.