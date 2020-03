Code geel in groot deel land wegens windstoten

In een groot deel van Nederland is code geel van kracht wegens zware windstoten van 80 kilometer per uur. Deze kunnen in het kustgebied en het waddengebied snelheden bereiken tot ongeveer 95 kilometer per uur.

De windstoten komen uit westelijke richting. Code geel geldt voor alle provincies, behalve Noord-Brabant en Limburg. In de loop van de ochtend verdwijnen de zware windstoten tijdelijk, maar in de tweede helft van de middag keren ze weer terug.

Het KNMI meldt dat het verkeer hinder kan ondervinden van de harde wind.