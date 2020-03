Collectes aan de deur stoppen na corona-advies overheid

Amnesty International stopt deze week met het collecteren aan de deur. De collecteweek wordt afgebroken vanwege de uitbraak van het coronavirus. “We doen dit met pijn in het hart, maar de gezondheid van collectanten en de mensen aan de deur gaat voor”, laat Amnesty weten. ReumaNederland, dat volgende week aan de beurt is om langs de huizen te gaan, schort de collecte op.

Amnesty had woensdag al besloten te stoppen met collecteren in Noord-Brabant. Volgens een woordvoerder kwamen er “tegengestelde adviezen” van de autoriteiten. “Het RIVM zei dat het collecteren kon doorgaan, dat er weinig risico’s waren, maar de GGD vroeg om er goed naar te kijken”, aldus Amnesty.

ReumaNederland kijkt of het de collecteweek later kan inhalen. Amnesty International heeft daar nog geen zicht op. De christelijke noodhulporganisatie ZOA, die tussen 22 en 28 maart mag collecteren, heeft nog niet besloten of de collecte doorgaat.