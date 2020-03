Concertzalen balen van nieuwe maatregel coronavirus

Nu alle evenementen met meer dan honderd bezoekers tot 31 maart moeten worden afgelast, gaan ook veel concerten niet door. De Vereniging van Evenementmakers (VVEM), waar onder meer Ziggo Dome, AFAS Live, GelreDome en Rotterdam Ahoy onder vallen, betreurt de maatregel. “Dat is natuurlijk ongelooflijk balen”, zegt een woordvoerder tegen entertainmentsite BuzzE.

De zegsman weet niet om hoeveel concerten en andere publieksevenementen het precies gaat. “Dat moeten we eerst nog in kaart brengen. De echt grote concerten, dat zijn er niet zoveel, maar met de kleinere evenementen erbij tikt het snel aan.”

Of optredens en evenementen worden verplaatst, verschilt. “Dat is echt maatwerk. Dat is afhankelijk van de agenda’s van de zalen, van de artiest zelf en het toerschema. Het is natuurlijk te hopen dat alles wat nu wordt afgelast, wordt opgeschoven. Maar dat is van zo veel factoren afhankelijk en een hele klus.”