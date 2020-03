Geld lenen in 2020: dit moet je weten

Een verbouwing van je koopwoning, een nieuwe keuken of eindelijk die droomreis maken: dit zijn allemaal redenen waarvoor consumenten geld lenen. We doen dit vaak in de vorm van een doorlopend krediet of een persoonlijke lening. Het doorlopend krediet wordt echter steeds minder aangeboden door banken en kredietverstrekkers. Wat verandert er nog meer in 2020?

Veranderingen in doorlopend krediet

Het traditionele doorlopende krediet heeft zijn langste tijd gehad. Zo heeft ABN Amro aangekondigd te stoppen met het verstrekken van nieuwe doorlopende kredieten en andere financiƫle instellingen volgen. Ook zijn er steeds meer banken die kiezen voor een beperking van de opnametermijn, bijvoorbeeld tot maximaal twee of drie jaar. Door deze ontwikkelingen wordt de persoonlijke lening steeds populairder.

Minder geld lenen

Naast de veranderingen in het aanbod van doorlopende kredieten kunnen sinds dit jaar consumenten fors minder lenen. De reden hiervoor is dat consumenten zich minder makkelijk diep in de schulden kunnen steken. De instantie die jaarlijks vaststelt wat huishoudens mogen lenen, de Vereniging van Financieringsondernemingen Nederland (VFN), beaamt dat door de nieuwe regels meer mensen dit jaar minder kunnen lenen.

Voorkomende problematische schuldensituaties

Een van de belangrijkste redenen dat er steeds minder doorlopende kredieten worden verstrekt, is ook om te voorkomen dat mensen in problematische schuldensituaties terechtkomen. Geld lenen kost geld, en bij een doorlopend krediet is er geen vaste periode waarin het geld afgelost moet worden. Daarbij kan er tussentijds geld opgenomen worden. Dit kan ervoor zorgen dat consumenten blijven lenen en uiteindelijk met oplopende schulden blijven zitten. Steeds meer consumenten willen weten waar ze aan toe zijn, en hebben liever een vaststaand financieringsplan voor ogen.

Lening afsluiten: waar let je op?

Er is momenteel sprake van een stijging van de populariteit van het consumentenkrediet. Dat heeft onder meer te maken met de economische groei van de afgelopen jaren. Consumenten hebben meer vertrouwen en er is sprake van een lage rente. Een lening afsluiten kan gemakkelijk online. Waar moet je op letten? De belangrijkste tip is om te gaan vergelijken. Hierdoor kan je al veel geld besparen. Wat voor soort lening je kiest, is afhankelijk van je leendoel.

Als het leendoel helder is, is het goed om te kijken naar de looptijd. Wanneer heb je de lening afbetaald en past dit bij de gebruiksduur van het product? Wat zijn de maandelijkse lasten en kan je elke maand aan al je financiƫle verplichtingen voldoen? Vervolgens is het goed om naar de rentes te kijken, of je nog andere leningen hebt (te denken valt aan rood staan, credit card of postorderbedrijven). Dan is het slim om deze leningen over te sluiten. Kijk ten slotte wat de geldigheid is van een offerte. Deze is soms beperkt, omdat kredietverstrekkers willen dat je hierdoor snel een keuze maakt.