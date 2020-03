Kabinet wil vluchten uit landen met veel coronapatiënten weren

Het kabinet wil zo snel mogelijk een eind maken aan het vliegverkeer van landen met veel coronapatiënten naar Nederland. Het is alleen nog zaak na te gaan of de aanvoer van bijvoorbeeld medicijnen daardoor niet in het gedrang komt, zegt premier Mark Rutte. Mogelijk worden zulke vluchten vanaf vrijdag al geweerd.

De deskundigen die het kabinet van advies dienen over de aanpak van de uitbraak van het coronavirus raadden deze maatregel al aan. Maar Rutte kreeg ook het “dringende advies” van onder andere de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid om “een paar dingen te checken”, zegt hij. “Ik verwacht heel snel een besluit te kunnen nemen.”

CDA, PVV en andere partijen dringen al geruime tijd aan op het weren van vluchten uit landen waar het virus om zich heen grijpt.