Musicals afgelast: dit hebben we nog nooit meegemaakt

De musicals Anastasia in het AFAS Circustheater in Scheveningen, Tina de Musical in het Beatrixtheater in Utrecht en Lazarus in het DeLaMar Theater in Amsterdam moeten worden afgelast vanwege het coronavirus. Donderdag maakte het kabinet bekend dat alle evenementen waarbij meer dan honderd mensen betrokken zijn, worden geannuleerd tot 31 maart.

“Onze zalen zitten hartstikke vol, elke avond. Het gaat om duizenden bezoekers die wij moeten afzeggen”, aldus een woordvoerder van Stage Entertainment. “We waren hier natuurlijk op voorbereid, maar het is toch even schrikken als je zo’n bericht krijgt. We hebben zoiets nog nooit eerder meegemaakt.”

De organisatie achter de musicals zegt de situatie te betreuren, maar zegt ook alle begrip te hebben voor de keus van de autoriteiten. Met alle bezoekers van de shows wordt contact opgenomen en hun tickets worden omgeboekt.