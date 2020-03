NOS Journaal op themakanaal met gebarentolk vanwege corona

Het NOS Journaal van 20.00 uur wordt vanaf donderdagavond voorlopig elke dag uitgezonden met een gebarentolk. Dat gebeurt niet op NPO 1, maar op het themakanaal NPO Nieuws.

De maatregel wordt genomen om ook doven en slechthorenden van het laatste coronanieuws op de hoogte te houden.

De inzet van een gebarentolk bij het Journaal van 20.00 uur geldt in ieder geval de komende twee weken, heeft de NPO afgesproken met de Rijksoverheid. Als er spoedeisende informatie wordt bekendgemaakt, probeert de overheid ook die te voorzien van een gebarentolk.

Of de beslissing om een gebarentolk te gebruiken iets te maken heeft met een protestactie eerder deze week in het Journaal, is niet duidelijk. Tijdens een uitzending dook achter een NOS-verslaggever een dove man op met een bord met de tekst ‘Waar is de gebarentolk voor doven in tijden van crisis?’