Oranje Fonds wil uitstel klusdagen NLdoet

Het Oranje Fonds roept organisaties die meedoen aan NLdoet op hun klussen uit te stellen. Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus vindt het fonds het niet verantwoord om de geplande activiteiten dit weekend door te laten gaan.

Voor vrijdag en zaterdag staan 8700 klussen gepland in het kader van NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Het Oranje Fonds hoopt dat die op een later moment kunnen doorgaan. Er komt geen nieuwe landelijke datum voor deze zestiende editie van het vrijwilligersevenement.

“Met pijn in ons hart geven we dit advies. NLdoet is immers een feest van sociale verbinding. Maar er is niks belangrijker dan gezondheid”, zegt waarnemend directeur Marc van Hal.