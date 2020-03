Overzicht maatregelen tegen verspreiding coronavirus

Het kabinet nam donderdag extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in heel Nederland tegen te gaan. Ze duren vooralsnog tot 31 maart.

– Iedereen met klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts moet thuisblijven. Mijd sociaal contact. Bel pas de huisarts als deze klachten erger worden.

– Bijeenkomsten met meer dan honderd personen worden in heel Nederland afgelast. Het gaat onder meer om sportwedstrijden, maar ook locaties als musea, theaters en concertzalen met een groot aantal bezoekers sluiten.

– Kwetsbare mensen zoals ouderen en personen met verminderde weerstand, wordt aangeraden grote gezelschappen en openbaar vervoer te vermijden. Ook wordt mensen dringend verzocht kwetsbare mensen beperkt te bezoeken.

– Iedereen wordt opgeroepen zo veel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden. Mensen die werken in de zorg of bezig zijn met vitale processen, werken wel door maar blijven thuis bij klachten.

– Zorgpersoneel wordt geadviseerd om niet naar het buitenland te reizen.

– Aan hogescholen en universiteiten wordt gevraagd onderwijs en colleges online aan te bieden om veel mensen bij elkaar te voorkomen.

– Geen handen schudden; handen vaak wassen; papieren zakdoekjes gebruiken; in de elleboog hoesten en niezen.