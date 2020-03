Reisorganisatie TUI houdt Nederlanders al thuis

Reisorganisatie TUI heeft besloten om Nederlanders donderdag al niet meer naar Amerika te laten reizen vanwege het door de Amerikaanse president Donald Trump ingevoerde inreisverbod voor Europeanen. Er stond voor donderdagochtend een vlucht naar Florida gepland, maar op deze reis zijn geen Nederlanders meegegaan.

“Er is nog veel onduidelijk. We weten op dit moment niet of mensen terug kunnen komen. We hebben reizigers daarom het advies gegeven om niet te vertrekken. Ze hebben daar allemaal gehoor aan gegeven. Mensen krijgen hun geld terug”, aldus een woordvoerster van TUI. De reisorganisatie is op dit moment aan het inventariseren hoeveel mensen er nu in Amerika zitten en of die nog terug kunnen keren.