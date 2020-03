Rutte: Nederland niet te laat met maatregelen

Nederland was niet te laat met de maatregelen tegen het nieuwe coronavirus. Dat zei premier Mark Rutte na beschuldigingen van de PVV dat het kabinet een foute analyse heeft gemaakt en daardoor mogelijk twee maanden achterstand heeft opgelopen in de strijd tegen de verspreiding. Volgens Rutte klopt de analyse van PVV-leider Geert Wilders niet. Hij wees erop dat alle maatregelen zijn genomen die op dat moment in die fase nodig waren.

“Het is niet zo dat, omdat het nu sneller gaat dan we dachten, dat we te laat zijn”, zei Rutte in het Kamerdebat over de nieuwe maatregelen. “Nederland is een patiĆ«nt en we moeten constant kijken of de medicijnen voldoende werken”, zei de premier. Bij de aanpak is volgens hem aangesloten op afspraken die al vijftien jaar gelden voor een uitbraak van een nieuwe ziekte.

Rutte zegde wel toe nog scherper en preciezer publiekelijk te melden in welke fase Nederland zit met de aanpak. Nu is dat nog steeds de fase om de verspreiding van de ziekte “in te dammen” maar zijn er wel maatregelen getroffen die eigenlijk bij de volgende fase horen. Ook zei hij op aandringen van de ChristenUnie ook opener te zullen zijn over dilemma’s zoals risicovluchten en meer uitleg te geven over maatregelen of het uitblijven daarvan.

Volgens de premier gaat het erom bij de maatregelen het goede evenwicht te vinden, maar is het niet goed om te zware ‘medicijnen’ in te zetten. Als de deskundigen dat later alsnog nodig vinden, volgen meteen nieuwe maatregelen, zei Rutte. Veel oppositiepartijen lieten zich daar niet van overtuigen. Ze meenden dat de uitbraak mogelijk kleiner zou zijn als er eerder verdergaande maatregelen zouden zijn genomen. Forum-leider Thierry Baudet wees op Singapore, waar de zeer strenge maatregelen die direct werden genomen er volgens hem toe hebben geleid dat het aantal besmettingen omlaagging.