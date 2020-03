Uitzendingen Omroep MAX zonder publiek om coronavirus

Omroep MAX zendt voor onbepaalde tijd alle programma’s uit zonder publiek. De zender doet dat om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “We willen vooral ouderen niet in contact brengen met mensen die mogelijk symptomen hebben”, zei omroepbaas Jan Slagter donderdag tegen entertainmentsite BuzzE.

Publiek is afwezig bij zowel televisie- als radio-uitzendingen. MAX neemt volgens Slagter iets strengere maatregelen dan de meeste andere omroepen. “Dat doen wij, omdat we willen voorkomen dat grote groepen mensen uit alle delen van het land op dagelijkse basis bijeenkomen.” Hij zegt de beslissing te hebben genomen in het belang van het publiek.

Afspraken van werknemers met mensen van buiten de organisatie worden geannuleerd. “Er komen geen mensen meer binnen die niet bij ons werkzaam zijn”, aldus Slagter. Er is alleen nog telefonisch contact met externen.