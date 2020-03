Werelderfgoed Kinderdijk komende zes weken dicht

UNESCO-Werelderfgoed Kinderdijk is de komende zes weken gesloten, tot en met 30 april. De stichting achter de toeristische trekpleister heeft dat besloten na overleg met de gemeente Molenlanden en in navolging van de maatregelen die het kabinet donderdag heeft genomen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. De maatregelen van de overheid gelden vooralsnog tot en met 31 maart.

Met het besluit alle bezoeklocaties voor zes weken te sluiten, scheppen we ook duidelijkheid richting touroperators die ons met groepen bezoeken, stelt de stichting. “Enkele honderden groepen hadden al geannuleerd voor de komende periode. We hopen die groepen op een later moment dit jaar te kunnen ontvangen”, aldus een woordvoerder.