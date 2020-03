World Press Photo cancelt awardshow om coronavirus

De awardshow en het festival rondom de World Press Photo 2020 in Amsterdam gaat in april niet door als gevolg van het coronavirus. Dat meldt de organisatie van de prestigieuze internationale fotowedstrijd.

De bijbehorende tentoonstelling, die jaarlijks wereldwijd zo’n 4 miljoen bezoekers trekt, gaat wel door. De expositie is vanaf 18 april voor het eerst te zien in De Nieuwe Kerk in Amsterdam en reist daarna door naar veel andere landen.

De genomineerden voor de World Press Photo van het jaar zijn onlangs al bekendgemaakt en de awardshow stond gepland voor 16 april in de Westergasfabriek. De winnaars worden nu op een andere manier bekendgemaakt, op dezelfde avond.

De organisatie noemt de beslissing “niet eenvoudig”. De voorbereidingen waren al in een vergevorderd stadium. Gezien de onvoorspelbare en onzekere situatie rondom het coronavirus, was uitstel van het evenement naar een moment later in het jaar geen optie.

Tijdens de jaarlijkse World Press Photo-wedstrijd worden de beste foto’s van het afgelopen jaar gekozen, in meerdere categorieën. In totaal hadden dit jaar 4282 fotografen werk ingestuurd. Een jury selecteerde 44 genomineerden uit 24 verschillende landen. Op de shortlist voor de World Press Photo van het jaar staan zes kanshebbers.