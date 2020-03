25 Nederlanders in Vietnam nog tot 20 maart in quarantaine

De groep van 25 Nederlanders die sinds dinsdag vastzitten in een voormalig hotel in de Vietnamese havenstad Hoi An blijft tot 20 maart in quarantaine. Dat gebeurt op last van de Vietnamese autoriteiten, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

TUI Nederland probeert de groep over te plaatsen naar een ander hotel. Buitenlandse Zaken ondersteunt hierbij en heeft contact met de Vietnamese autoriteiten. Het gezelschap reist met Kras Reizen, waarvan TUI het moederbedrijf is.

De reizigers werden eerder deze week in quarantaine geplaatst omdat ze op een vlucht hadden gezeten met iemand die mogelijk besmet is met het nieuwe coronavirus. De 25-jarige Naomi, een van de 25 Nederlanders, meldde donderdag dat iedereen negatief is getest op het virus. Ze omschreef het hotel als een bouwval waar ratten en muizen rondlopen en het sanitair belabberd is.