AOb: onderwijs is geen opvang, veel vertrouwen verloren

Het onderwijsveld is kritisch over het kabinetsbesluit om scholen open te houden. Veel leraren hebben daar vraagtekens bij, zegt voorzitter Eugenie Stolk van de Algemene Onderwijsbond (AOb). “Onderwijs is geen opvang en de gezondheid moet altijd leidend zijn”, zegt zij.

Volgens Stolk heeft het onderwijspersoneel “veel vertrouwen in de politieke inschatting verloren”, omdat in het debat centraal lijkt te staan dat het onderwijs moet blijven draaien zodat ouders aan het werk kunnen blijven, zeker als ze belangrijk werk verrichten in bijvoorbeeld de gezondheidszorg.

De AOb-voorzitter vindt het “moeilijk te begrijpen waarom bijeenkomsten met meer dan honderd mensen worden afgelast, terwijl scholen met honderden leerlingen open blijven”.