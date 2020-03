Aruba bevestigt twee coronabesmettingen

De Arubaanse regering heeft vrijdagmiddag (lokale tijd) bekendgemaakt dat er twee personen op het eiland positief zijn getest op het coronavirus. Het gaat om een Amerikaan die voor een overheidsorganisatie werkt en een Arubaan die onlangs naar New York is geweest. De Amerikaan is onlangs op vakantie geweest in Egypte en in New York. Beiden zijn geïsoleerd, maar niet ernstig ziek.

Als gevolg hiervan heeft Aruba besloten om alle publieke activiteiten in de rest van de maand niet door te laten gaan. Ook gaan vanaf maandag alle scholen op het eiland dicht.

De regering heeft verder aangekondigd de toestroom te willen beperken van mensen die onlangs in Europa zijn geweest. Dat geldt niet voor Arubanen die vanuit het buitenland terug willen komen. Van 15 tot en met 31 maart worden alle binnenkomende cruise- en luchtvaartpassagiers gecontroleerd.