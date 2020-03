Bij drogist geen testers meer, en maximum aan paracetamol

Drogisterijen wordt dringend aangeraden voorlopig te stoppen met het aanbieden van testers, waarmee de klant bijvoorbeeld make-up ter plekke kan uitproberen. Voor paracetamol en andere zelfzorggeneesmiddelen geldt een maximum van drie verpakkingen per klant. Dat is het advies inzake het coronavirus van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD), waarbij 85 procent van de drogisterijen is aangesloten.

Paracetamol en andere zelfzorgmedicijnen zijn voldoende verkrijgbaar, maar er is wel steeds meer vraag naar. Om dat te reguleren (en te voorkomen dat anderen misgrijpen) geldt een maximum van drie pakjes per klant.

Drogisten moeten hun klanten ook vragen te pinnen, zodat ze niet in contact komen met cashgeld. Kan het niet anders, dan moet de klant het geld op de kassa leggen en het wisselgeld daar ook weer zelf vanaf pakken. Testers (waarmee klanten bijvoorbeeld een lipstick of crème kunnen uitproberen) moeten de winkel uit.