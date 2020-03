DELA verwacht geen grote problemen bij uitvaarten

Uitvaartonderneming DELA voert vanaf zaterdag het maximum in van honderd bezoekers per begrafenis of crematie. Op welke wijze wordt per plechtigheid bekeken. Op vrijdag wordt ook al geprobeerd om de aantallen bij hooguit honderd te houden, maar dat is niet helemaal meer te regelen, aldus een woordvoerder. De organisatie verwacht niet al te grote problemen door de beperkingen.

DELA voert jaarlijks 33.000 van de 106.000 uitvaarten in ons land uit. De organisatie ziet nu al duidelijk dat mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Plechtigheden worden al minder bezocht.

Het bewustzijn blijkt ook uit de vele vragen over hoe je iemand toch hartelijk kunt condoleren zonder hem of haar de hand te schudden of te omarmen, bijvoorbeeld door de hand op het hart leggen. DELA heeft tekeningen van alternatieven op de site geplaatst en hangt die ook op in uitvaartcentra. “Die worden erg op prijs gesteld.”

Met nabestaanden wordt vanaf nu overlegd om de bezoekersaantallen niet te groot te laten worden. Als er voor een afscheid heel grote belangstelling is, zal zoveel mogelijk worden gezocht naar mogelijkheden om de belangstellenden te verdelen over meerdere zalen, waar ze dan naar een scherm kunnen kijken. Ook wordt gekeken naar live-streaming, maar dat vergt nogal wat technische aanpassingen.

Verder kunnen mensen zelf iets doen, aldus een woordvoerder, bijvoorbeeld door anderen deelgenoot te maken via hun mobiele telefoon.