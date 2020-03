Dodenherdenking en Bevrijdingsdag nog niet in gevaar

De Nationale Herdenking op 4 mei op de Dam in Amsterdam en de nationale activiteiten rondom Bevrijdingsdag op 5 mei komen nog niet in gevaar door de aangescherpte maatregelen die zijn genomen tegen verspreiding van het coronavirus. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft wel alle bijeenkomsten waar meer dan honderd mensen werden verwacht tot 31 maart doorgestreept, aldus een woordvoerder vrijdag.

Het comité houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten, zegt de woordvoerder, en volgt adviezen van het RIVM en de rijksoverheid op de voet. Vooralsnog gelden afgekondigde maatregelen tot en met 31 maart. “We lopen niet vooruit op wat er daarna gebeurt.” In april moeten speciale Vrijheidsbussen door het hele land gaan toeren.

Het is de bedoeling dat koning Willem-Alexander op 4 mei op de Dam spreekt. De Duitse bondskanselier Angela Merkel houdt de traditionele 5 mei-lezing in het Kunstmuseum in Den Haag. Premier Mark Rutte houdt een toespraak op het Bevrijdingsfestival in Den Haag.