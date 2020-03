Dordts ziekenhuis stelt geplande zorg uit

Het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht doet vanaf maandag geen geplande, niet-spoedeisende operaties en onderzoeken meer om zoveel mogelijk capaciteit over te houden voor het opvangen van corona-slachtoffers. Ook worden alle niet heel dringende poliklinische afspraken afgezegd of anders afgehandeld via telefoon of beeldverbinding, aldus het ziekenhuis op zijn site.

Het richt vrijdag nog één verpleegafdeling in, een zogenoemde cohortafdeling, uitsluitend voor patiënten met corona en een speciale groep verzorgenden. Verder mag er niemand komen. Zorg aan mensen die al opgenomen zijn en aan acute patiënten gaat door.

Inmiddels hebben al meer ziekenhuizen geplande en niet-spoedeisende operaties uitgesteld, bijvoorbeeld in het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam en Schiedam, het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en Bernhoven in Uden.