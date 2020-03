Eerste persoon op Curaçao met coronavirus

Op Curaçao is officieel een besmetting geconstateerd van iemand met het coronavirus. Dat heeft de minister van Financiën Kenneth Gijsbertha vrijdagochtend (lokale tijd) gemeld. Volgens lokale media, op basis van bronnen bij de GGD, zou het gaan om een Nederlandse toerist die sinds afgelopen zaterdag op Curaçao op vakantie is in een vakantieresort.

Afgelopen zondag zou de man voor het eerst naar de dokter zijn gegaan met gezondheidsklachten. Later op de dag is op Curaçao een persconferentie waarin meer details bekend worden gemaakt.