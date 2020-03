Efteling sluit deuren park, en later ook hotels

De Efteling sluit de deuren in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Vanaf zaterdag is het pretpark dicht; hotels en resorts sluiten per dinsdag. Het golfpark en theater waren al gesloten en evenementen vanaf honderd personen zijn afgelast. Gasten die een verblijf voor dit weekend hebben geboekt, zijn gewoon welkom, schrijft de Efteling op de site.

De Efteling zegt de maatregel te nemen op aanraden van de overheid en de Brabantse veiligheidsregio’s. Gasten die een verblijf hadden geboekt met een aankomstdatum in de periode tot en met 31 maart worden verzocht telefonisch contact op te nemen met het park om de mogelijkheden te bespreken.